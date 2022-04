Divulgação - 01.04.2022 Marcos Uchoa decidiu se filiar ao PSB

Após 34 anos de carreira no jornalismo, o repórter Marcos Uchoa vai se filiar ao PSB nesta sexta-feira e avalia se lançar como candidato a deputado federal . No ano passado, ele pediu demissão da TV Globo para se dedicar a projetos sociais. Segundo o jornalista, a indignação com a crise social do Rio de Janeiro e do Brasil o impulsionaram a se aventurar pelo mundo da política.

"Sou carioca, quando vejo cinco ex-governadores do Rio que foram presos, penso que não podemos ter o sexto. E, como brasileiro, vejo esse modelo autoritário do (Jair) Bolsonaro e sinto que é hora de me posicionar politicamente" afirma Uchoa.

Segundo o repórter, a decisão de entrar no PSB ocorreu após ele se aproximar do deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo (PSB). Ele diz também conversado com outros nomes da política, como Rodrigo Maia (PSDB).

Uchoa se considera de “centro-esquerda” e afirma que uma de suas prioridades no partido será ajudar na campanha de Freixo no Rio. Apesar de ser conhecido nacionalmente por seu trabalho na televisão, ele é reservado e não possui redes sociais — perfil que terá que mudar para se engajar politicamente num mundo cada vez mais digital, reconhece.

Em sua atuação partidária ele pretende se dedicar a temas como a defesa da verdade e da ciência numa esfera pública cada vez mais contaminada por desinformação e fake news (“Como sou jornalista, é um tema muito importante pra mim”, diz); além de projetos voltados para esporte, cultura, educação, meio ambiente e geração de empregos.

"Acho que com minha vivência de mundo, de conhecer experiências de 115 países, posso contribuir para transformar o Rio e o país. Quando saí da Globo foi para trabalhar na área social, e vejo a política como a área social onde podemos alcançar mais gente" diz Uchoa.

Em mais de três décadas na TV, Marcos Uchoa cobriu desde guerras e desastres naturais, até jogos olímpicos e copas do mundo. Ele foi também corresponte em Paris e Londres.

