Reprodução Augusto de Arruda Botelho se filiará ao PSD na quarta-feira (23)

O advogado Augusto de Arruda Botelho e a líder do Movimento Sem-Teto do centro de São Paulo, Carmen Silva vão entrar para o PSD (Partido Social Democrático) no mesmo evento que lança a filiação de Geraldo Alckmin, na próxima quarta-feira (23) . A informação é da colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bérgamo.

Botelho ganhou notoriedade enquanto participava do quadro "Grande Debate", da CNN Brasil, em que discutia temas relacionados à polícia brasileira com o comentarista Caio de Arruda Miranda, ou Caio Coppola. O partido quer que ele concorra a deputado federal.

O advogado também participou de julgamentos da Lava-Jato, ao qual faz duras críticas pelo método com que a Operação submetia os réus. Ele também é ex-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e hoje escreve para o portal UOL.

Carmen Silva

Uma das principais lideranças de movimento sem-teto do país, Carmen Silva vai abandonar o PT (Partido dos Trabalhadores), partido que a abrigou por 22 anos, para se filiar à legenda socialista na próxima quarta (23).

O PSD vê a militante como potencial candidata à deputada estadual por São Paulo. Carmen defende a luta por moradia e foi candidata pela primeira vez em 2020, a vereadora, e obteve 12.417 votos.