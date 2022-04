Reprodução 1.4.2022 Frente fria chega no Sul e no Sudeste

Com uma frente fria cada vez mais próxima nesta semana, diversas regiões do Brasil devem se preparar para a diminuição das temperaturas e possíveis recordes de frio em algumas capitais.

A mudança no tempo começa nesta sexta-feira (1), a partir da formação de áreas de instabilidades no Sul e avanço da massa de ar para o Sudeste, trazendo chuvas ao estado de São Paulo.

Porto Alegre e Curitiba podem registrar mínimas de 11ºC hoje, um valor abaixo do recorde registrado esse ano pelo InMet (Instituto Nacional de Meteorologia) no dia 17 de fevereiro, de 12,9ºC em Curitiba.

Os habitantes de Florianópolis também devem sentir mínimas de 15ºC nesta sexta, enquanto o povo de São Paulo terá que lidar com os 16ºC até domingo (3).

Como a frente fria é continental, ela deve avançar pelo norte da Argentina, o sul da Bolívia e pelo Paraguai. Sendo assim, Campo Grande e Cuiabá também poderão sentir o seu impacto. As temperatura mínima nas duas capitais podem chegar a 16ºC nesta sexta e 18ºC no sábado (2), respectivamente.

Até o Norte do Brasil não escapou: a passagem da massa de ar fria também pode provocar uma friagem pouco comum em Rio Branco e Porto Velho. A previsão indica que, no sábado, a temperatura mínima para a capital acreana é de 16ºC, enquanto para a rondoniense é de 19ºC. Entretanto, as máximas se mantém acima dos 30ºC para as cidades durante a semana.

Temporais no Sul

A frente fria também alerta os habitantes da região sul do Brasil, com chuvas e ventanias de 60 km/h a 80 km/h. Segundo o Climatempo, os temporais devem ser volumosos e devem chegar a regiões do centro-norte do Rio Grande do Sul, do sul e interior de Santa Catarina e do sul e oeste do Paraná a partir desta sexta.

