Um ônibus que transportava trabalhadores caiu em uma ribanceira no fim da noite de quarta-feira (30), em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária, 10 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. O acidente foi registrado no km 268 da PR-090, no trecho da Serra Fria.

Ainda conforme a polícia, os passageiros eram de várias partes do país, e estariam indo para a cidade de Telemanco Borba no Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do ônibus, que também morreu no acidente, teria se perdido em uma curva próximo ao trecho da Serra Fria, antes de sair da pista e capotar.

Os socorristas, ainda trabalham no resgate das vítimas, que estão sendo levadas para vários hospitais da região.

