Bombeiros Acidente na Rodovia Oswaldo Cruz

Um ônibus com 67 pessoas tombou hoje na Rodovia Oswaldo Cruz , na altura do km 75,8, e deixou ao menos seis mortos em decorrência do acidente . O automóvel seguia em direção a Paraty , no Rio de Janeiro.

Os Bombeiros encontraram cinco mortos no local. Dos feridos, um deles não não resistiu e morreu na Santa Casa de Ubatuba.



No total, 48 vítimas foram socorridas e 12 delas não apresentaram ferimentos. Dez viaturas do órgão, além de um helicóptero da Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estão no local desde as 7h da manhã.

Ao menos 11 viaturas dos Bombeiros, SAMU, helicóptero Águia, além de ambulâncias municipais de São Luís do Paraitinga e Ubatuba ajudaram no socorro das vítimas.



Ainda sobre a ocorrência de tombamento de ônibus, Rodovia Oswaldo cruz, 66 passageiros + 1 motorista, totalizando 48 vítimas socorridas, infelizmente 5 vítimas fatais e 12 vítimas sem ferimentos. Ocorrência em andamento. #193 pic.twitter.com/ZOPBY9SHzA — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 13, 2021

A Santa Casa de Ubatuba recebeu o resgate de 34 vítimas. Outras 11 foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté e as três restantes estão sob os cuidados do Pronto Socorro de São Luiz do Paraitinga.



A prefeitura de São Sebastião informou, ainda, que a rede hospitalar da região está inteiramente a disposição dos enfermos resgatados no acidente.



Ônibus não poderia trafegar no local

O iG apurou que o ônibus estava a caminho de Paraty, mas a rodovia não permite ônibus. O motorista teria sido avisado e foi fazer o retorno quando outro aconteceu o acidente. Algumas vítimas estão em estado grave.

O DER afirmou em nota ao iG que o local é proíbido para ônibus e caminhões.

"O DER registrou nesta manhã, por volta das 6h30, o tombamento de um ônibus no km 75,8, da SP 125, em São Luís do Paraitinga. O ônibus trafegava em trecho de serra, local onde há restrição de coletivos do km 78 ao 85.

Neste momento, há interdição total da via".

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) interditou os dois trechos da rodovia na altura do km 75.

Prefeitura de Ubatuba e Santa Casa emitem nota

Em nota, a prefeitura de Ubatuba afirmou que a cidade encontra-se de "prontidão para ajudar a todos" e que prestará os "primeiros atendimentos às vítimas e no acolhimento dos familiares".

A Santa Casa de Ubatuba informou que não tem novas informações, mas em nota, mais cedo, disse que um dos pacientes que foi levado ao local morreu.



O iG tentou contato com a Arca Turismo, dona do ônibus que transportava os passageiros para Paraty, mas não obteve retorno.



⚠️Atenção usuários!



Rodovia Oswaldo Cruz SP 125

Interdição total no km 075+000 - Devido Acidente

Região de São Luís do Paraitinga



Rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios SP 099 pic.twitter.com/K3r6Z0jkdU — DER-SP (@_dersp) November 13, 2021







A prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal, disse que alguns pacientes foram transferidos para municípios vizinhos. "Quero agradecer de coração a solidariedade e o apoio que estamos recebendo de prefeituras da região para viabilizar que algumas transferências de pacientes sejam consolidadas, preservando sempre a vida e o atendimento de qualidade. Neste momento de grande tristeza e dor, agradecemos o esforço e apoio de todas as equipes envolvidas neste importante trabalho de resgate”.



Confira o posicionamento da prefeitura de Ubatuba:

“A Prefeitura de Ubatuba presta condolências a todos os familiares das vítimas do grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus de turismo na rodovia Oswaldo Cruz na manhã deste sábado. O município está de prontidão para ajudar a todos e a Santa Casa de Ubatuba permanece à frente na prestação dos primeiros atendimentos às vítimas e no acolhimento dos familiares. Quero agradecer de coração a solidariedade e o apoio que estamos recebendo de prefeituras da região para viabilizar que algumas transferências de pacientes sejam consolidadas, preservando sempre a vida e o atendimento de qualidade. Neste momento de grande tristeza e dor, agradecemos o esforço e apoio de todas as equipes envolvidas neste importante trabalho de resgate”.

Veja a nota da Santa Casa de Ubatuba.

Nota da Santa Casa sobre atendimento às vítimas do acidente na rodovia Oswaldo Cruz.

A Santa Casa de Ubatuba atendeu até o momento 34 vítimas do acidente envolvendo um ônibus de turismo, que ocorreu por volta das 7h da manhã deste sábado, 13 de novembro, na altura do km 75 da rodovia Oswaldo Cruz.

Uma (1) das 34 vítimas encaminhadas para Santa Casa faleceu. A direção do hospital filantrópico está priorizando os atendimentos às vítimas do acidente e, por esse motivo, só está atendendo os casos de emergência. Os outros casos estão sendo encaminhados para o Unidade de Saúde do Ipiranguinha. As visitas também foram suspensas.