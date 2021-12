Redes sociais/Reprodução Acidente com ônibus em João Monlevade, Minas Gerais

Um ônibus fretado saiu da pista e caiu em uma ribanceira na cidade de João Monlevade, Região Central de Minas Gerais, matando duas pessoas e deixando outras 34 feridas, uma delas em estado grave. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (29) na BR-381.

O ônibus partia de Belo Horizonte rumo a Guarapari, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo havia sido fretado por pessoas da mesma família e amigos.



As vítimas são um homem e uma mulher, mas os corpos ainda não foram identificados. Entre os feridos, 24 são mulheres e um é homem.



O motorista do veículo disse à polícia que teve um mal súbito antes de perder o controle da direção e cair na ribanceira. Ele fez teste de bafômetro e não foi constatado uso de álcool.

A pista sentido Espírito Santo foi liberada pela PRF-MG às 03h10.