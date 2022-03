Roberto Moreyra/O Globo - 29.03.22 O vereador do Rio e youtuber Gabriel Monteiro

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o vazamento de um vídeo em que o vereador do Rio Gabriel Monteiro (sem partido) e uma jovem de 15 anos aparecem mantendo relações sexuais. O político e a família da adolescente procuraram a polícia para registrar o caso. Acompanhada da mãe, a jovem esteve na segunda-feira na 42ª DP (Recreio). Em depoimento, a adolescente disse que a relação foi consensual, informação repetida pela mãe dela. Contou ainda que o relacionamento entre os dois começou há dez meses e seria de conhecimento de sua família, mas ela afirmou ter dito ao vereador que tinha 18 anos.



Sobre a gravação, a adolescente afirmou que autorizou a filmagem uma única vez. No entanto, ela disse que não se recorda do conteúdo, já que faz muito tempo. O vereador, segundo a adolescente, teria ligado para contar sobre o vazamento e dizer que ela não deveria dar declarações sem a presença do advogado dele. A mãe da jovem, em depoimento à polícia, também afirmou que a relação entre os dois foi consensual.

O político também esteve na delegacia, onde disse não ter conhecimento da idade da adolescente. Segundo ele, as imagens estavam em seu celular, ao qual tinham acesso somente seus ex-assessores Matheus Souza e Heitor Monteiro. Os dois vêm acusando o político de assédio moral e sexual.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.