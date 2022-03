Reprodução Facebook 29/03/2022 Após internação, Bolsonaro diz que está 'pronto para combate'

Horas depois de deixar o Hospital das Forças Armadas (HFA), onde passou a noite, o presidente Jair Bolsonaro embarcou na manhã desta terça-feira para Ponta Porã (MS), onde irá participar de uma cerimônia de regularização fundiária. Antes do embarque, Bolsonaro disse que está "pronto para o combate".

Bolsonaro deixou o HFA por volta de 6h20. Ele havia sido internado após sentir dores abdominais. Às 9h30, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou um vídeo na Base Aérea de Brasília ao lado do presidente, dizendo que ele estava "zerado". "Pronto para combate", respondeu Bolsonaro.

O presidente também publicou um vídeo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando da viagem, mas não citou a internação.

Por causa do mal-estar, Bolsonaro faltou ontem ao evento de filiação dos ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Damares Alves (Mulher, Familia e Direitos Humanos).

Leia Também

Histórico

Em janeiro deste ano, Bolsonaro ficou dois dias internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, ele teve uma obstrução no intestino. À época, o médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde 2018, disse que o problema tinha sido provocado por um camarão não mastigado corretamente.

Desde o atentado em que foi alvo de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro passou por seis cirurgias e foi internado outras vezes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.