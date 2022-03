Reprodução Ataque deixou dois alunos feridos





Denise Bonfim | Nara Faria

Dois alunos ficaram feridos após ataque com faca em colégio de São Paulo, nesta terça-feira (22). Segundo informações, uma aluna do 8º ano do ensino fundamental foi esfaqueada por um colega de sala, quando um terceiro envolvido tentou protegê-la e também acabou ferido.

O caso aconteceu no Colégio Floresta, na Zona Leste de São Paulo. O ataque aconteceu dentro da sala, durante troca de aulas. O responsável é um garoto de 13 anos, que levou a faca para escola.

A advogada responsável pelo caso, Luciana Gaston Schwab, informou ao iG que os dois meninos foram encaminhados para delegacia para prestar depoimento e a aluna para hospital municipal Ermelino de Matarazzo.

Em comunicado, o colégio suspendeu as atividades nos próximos dias:

O Colégio Floresta comunica que, em virtude do lamentável fato ocorrido na data de hoje 22/03/2022, com uma aluna do 8º ano do ensino fundamental, as aulas e as atividades nos dias 23, 24 e 25 de março ficam suspensas, para todos os alunos do Colégio, para que todas as providências sejam tomadas.

Agradecemos, desde já, as várias manifestações de apoio e solidariedade não só junto à nossa Instituição, mas, principalmente, perante todos os envolvidos, em busca da verdade dos fatos.

O retorno das atividades normais se dará no próximo dia 28/03/2022 (segunda-feira).

*Em atualização

