Morro da Oficina, em Petrópolis local mais atingido pela enchente há um mês

O governador Cláudio Castro vai se reunir com o prefeito Rubens Bomtempo, em Petrópolis, para discutir formas de ajuda, depois do temporal deste domingo.

O governador está a caminho daquela cidade e disse que, desde a tragédia de fevereiro, o estado já destinou R$ 200 milhões para obras emergenciais e de melhorias. Ele afirmou que o município vem sendo tratado como prioridade. As chuvas deste fim de semana fizeram estragos também em outros municípios.

"Entre obras que estão acontecendo e o que já foi efetivamente gasto, são R$ 200 milhões. Isso num estado que está em regime de recuperação fiscal e com toda dificuldade. Mostra que o trabalho de Petrópolis é prioridade para a gente", disse o governador, após participar na sede da Secretaria de Polícia Civil, da inauguração do Gabinete de Comando de Ações Policiais (G-COP), um sistema com monitoramento de câmeras que vai acompanhar em tempo real as operações policiais.

Castro disse que desde a noite de domingo Petrópolis já contava com o trabalho de 150 bombeiros e que, desde as 6h30 desta segunda-feira mais maquinário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras estava sendo mandado para a cidade serrana. Essas máquinas, segundo o governador vão se juntar a outras 150 que foram enviadas ainda em fevereiro, na última tragédia, e não foram retiradas de lá, numa demonstração de que o trabalho de limpeza não parou.

O governador rebateu as críticas da população de que as obras emergenciais prometidas não estariam acontecendo. Ele garantiu que o trabalho está a pleno vapor .

"Vamos correr com esse trabalho para que a cidade possa ter mais capacidade para suportar chuvas fortes. Ainda é um período difícil, todos nós sabemos, mas estamos trabalhando muito para que a cidade passe a ser mais resiliente a esse tipo de problema que são as chuvas", prometeu.

