Eleições 2022: eleitor do Auxílio Brasil prefere Lula do que Bolsonaro

Mesmo com o Auxílio Brasil, boa parte dos eleitores preferem votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que no atual presidente Jair Bolsonaro (PL). O Auxílio Brasil foi criado justamente em substituição ao Bolsa Família, um dos programas símbolo da era PT à frente do governo federal.

Segundo dados da pesquisa do Instituto FSB, entre os beneficiários diretos do Auxílio Brasil, 59% disseram que irão votar em Lula, enquanto apenas 17% optaram por Bolsonaro e 22% citaram outros candidatos.

Entre aqueles que não são cadastrados no programa, mas tem alguém da casa que recebe, 58% afirmaram que irão votar em Lula, enquanto 25% escolheram Bolsonaro e 15% falaram outros candidatos.

Entre aqueles que não recebem o Auxílio Brasil nem tem ninguém em casa que receba que Bolsonaro se aproxima mais da média geral: tem 30% contra 40% do petista.

No quesito geral, os números mostraram que Lula tem 43% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 29%. O Instituto FSB ouviu 2 mil pessoas, entre os dias 18 e 20 de março de 2022.

