Reprodução Antes e depois de casa que desabou em Petrópolis (RJ)

As fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana do Rio, neste domingo , derrubaram casas e causaram pelo menos cinco mortes, segundo a Defesa Civil. Nas redes sociais, circulam imagens que mostram o antes e o depois de um dos imóveis que desabou, deixando três pessoas desaparecidas, incluindo a moradora Miriam Valle, de 32 anos. O marido dela, Anthonio Gonçalves, foi resgatado com vida. Os outros dois que estão sendo procurados pelos bombeiros são sua sobrinha e o namorado dela.

Numa postagem no Facebook, Samara Lopes, irmã de Miriam, comentou sobre o desabamento da casa na Rua Washington Luiz, no bairro Valparaíso, e pediu orações aos amigos para que sua irmã seja encontrada com vida. Samara também disse que seu cunhado foi socorrido ao hospital Santa Teresa, onde recebe atendimento médico e encontra-se bem, sem risco de morte. Há registro ainda de uma quarta pessoa desaparecida na mesma rua, segundo a Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ).

Samara contou que Miriam preparava-se para se mudar a um lugar mais seguro ainda nesta semana. A ideia de buscar outro local veio a partir da última tragédia na cidade, ocorrida em fevereiro, quando ela chegou a sair de casa por algumas semanas.

"Por falta de um local seguro, ela voltou para casa", explicou Samara. "Não lembro o dia exato, mas ela voltou algumas semanas depois da primeira chuva. Já estava vendo outra casa, mais embaixo. Ia se mudar essa semana. Me mandou um áudio ontem, toda feliz, falando comigo que ia mudar, que a casa dela tinha piscina agora..."

Ainda de acordo com ela, a casa nova é localizada no mesmo quintal, mas fica num local mais abaixo, onde não há risco de desabamento.

Equipes da Sedec-RJ e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foram mobilizadas para atuarem nas buscas e minimizarem danos causados pelas chuvas.

Só em Petrópolis , cerca de 150 militares contam com apoio das unidades especializadas, incluindo as equipes do Grupamento de Busca e Salvamento, Socorro Florestal e Meio Ambiente, e cães farejadores.





Até o momento, a corporação já recebeu mais de 50 chamados para deslizamentos, desabamentos e salvamentos de pessoas ilhadas em diversos pontos. Já foram resgatadas com vida 31 pessoas. Mas também foram constatadas cinco mortes, sendo duas no Morro da Oficina, duas na Rua Washington Luiz e uma no Valparaíso.





Os militares atuam, na manhã desta segunda-feira, em três pontos da cidade, em ocorrências de deslizamento de terra e salvamento de pessoas ilhadas e isoladas.

