Reprodução/Record TV Incêndio atingiu garagem do edifício

Na tarde deste sábado (19) um incêndio atingiu o Palácio do Planalto. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) em cerca de cinco minutos, e a corporação diz não haver feridos. Pelo menos cinco viaturas ainda permanecem no local.

Pessoas que passavam pela Esplanada dos Ministérios, por volta das 15h20 avistaram a fumaça num dos prédios da Presidência da República.

Segundo o G1, incêndio ocorreu na garagem, que conta com muitos objetos inflamáveis, como colchões.

A equipe do CBMDF ainda averigua a causa do incêndio.

Leia Também

"Aaté o momento não há relatos sobre vítimas bem como quanto a proporção de eventuais danos", afirma a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República em nota enviada ao portal G1.

Veja o vídeo

Incêndio atinge um dos anexos do Palácio do Planalto, em Brasília. #FogoNoParquinho 🔥🔥🔥

Vídeo: Metrópoles pic.twitter.com/wuBggNAU0K — Corrente do Bem🇧🇷 (@corrente_clara) March 19, 2022