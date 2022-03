Jorge Mejía Peralta/Wikimedia Commons - 8.03.07 Sydney Possuelo, ex-presidente da Funai

O ex-presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio) Sydney Possuelo devolveu na quinta-feira (17) a medalha do Mérito Indigenista que recebeu há 35 anos. O gesto foi uma forma de protesto à condecoração do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de integrantes do governo, realizada na quarta-feira (16).

Possuelo é considerado uma das maiores autoridades em relação aos povos isolados do Brasil. Presidiu a Funai de 1991 a 1993. Nesse período, a demarcação de terras indígenas no país foi duplicada.

Com a medalha, o ex-Funai enviou uma carta endereçada ao ministro da Justiça, Anderson Torres. No texto, afirma ter recebido a notícia da condecoração de Bolsonaro com “imensa surpresa e natural espanto”.

“Há 35 anos, vivi a honra de receber a medalha do Mérito Indigenista. E como é de público conhecimento, delegou-me, em 1991, o coronel Jarbas Passarinho, então ministro da Justiça, a tarefa de demarcar, em nome do governo brasileiro, a Terra Indígena Yanomami. Meus companheiros e eu da Fundação Nacional do Índio – Funai a cumprimos. E disso nos orgulhamos”, escreveu na carta.

O ex-líder, comentou sobre um episódio na Câmara dos Deputados em que o chefe do Executivo teria defendido o “genocídio” indígena. “Quando deputado federal, o senhor Jair Bolsonaro, em breve e leviana manifestação na Câmara dos Deputados, afirmou que a ‘cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país’.

E termina: “Por essas razões, senhor Ministro, devolvo ao governo brasileiro, por seu intermédio, a honraria que, no meu juízo de valores, perdeu toda a razão pela qual, em 1972, foi criada pelo Presidente da República”.

O chefe do Executivo já fez uma série de declarações contra os direitos dos indígenas. Em 7 de março, disse que a guerra na Ucrânia trouxe uma “boa oportunidade” para o Brasil legalizar a exploração em terras indígenas . No fim do ano passado, ele visitou uma região de garimpo ilegal em Roraima.

A medalha de Mérito Indigenista serve para reconhecer relevantes serviços relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas no país. Além de Bolsonaro, 9 ministros e outras autoridades focam condecoradas na quarta-feira (16).

