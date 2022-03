Reprodução Irmãos de 6 e 8 anos passam 26 dias perdidos na Floresta Amazônica

Após passarem 26 dias perdidos na Floresta Amazônica, os irmãos Glauco e Cleisson Ferreira, de 6 e 8 anos, foram resgatados com vida. Os meninos, que são indígenas da etnia mura, eles sforam para a floresta sozinhos para caçar pássaros e se perderam na mata fechada, que fica na zona rural do município de Manicoré, a 332 quilômetros de Manaus.

"Nós éramos muita gente, nós éramos 260. Não conseguimos. Estava entre PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Funai, mas não conseguimos" , conta o pai dos garotos, Claudionor Ferreira.



Após cinco dias do desaparecimento, os bombeiros cancelaram as buscas. Porém, tanto a família quanto a comunidade dos garotos continuaram a procurá-los.

Glauco e Cleisson foram encontrados por um homem que cortava árvores para abrir um caminho dentro da floresta.

"Fiquei muito emocionado. Quando escutou o movimento dele [do homem], o pequeno gritou. Ele chegou lá e estavam ‘tudo deitadinho’”, lembra o pai, emocionado.

Leia Também

Glauco e Cleisson voltaram para a comunidade onde moram na noite desta ter-a (15). No momento, eles estão internados enquanto tratam o quadro de desnutrição. A equipe médica disse que, durante os 26 dias, os meninos não se alimentaram e apenas tomaram água da chuva.

Ao G1, a enfermeira Marcilene Maret diz que os meninos pedem para comer, mas não podem receber uma alimentação completa ainda. "Estamos aguardando a avaliação do médico, que solicitou novos exames”, diz.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.