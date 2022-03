Rafael Catarcione/Divulgação/RioTur 16.03.2022 Rio deve ter onda de calor até o próximo domingo

A onda de calor que tem dominado o Rio nos últimos dias deve seguir, pelo menos, até o próximo domingo. Nesta quarta-feira (16), a máxima registrada foi de 38,6 graus — a quinta maior deste verão —, em Santa Cruz, Zona Oeste, com sensação térmica de 47,1 graus às 15h, no mesmo bairro. Para os próximos dias, os termômetros da cidade continuarão marcando temperaturas próximas dos 40 graus. Segundo meteorologistas do Climatempo, uma massa de ar seco diminui a formação de nuvens de chuva e o tempo fica firme.

A mudança acontece apenas no domingo, quando termina o verão e chega o outono — a estação mais querida dos cariocas se despede às 12h33 do dia 20 de março.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre quinta-feira (17) e sábado (19), o tempo ficará estável na cidade por conta da atuação de um sistema de alta pressão. O céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão estáveis e elevadas. A máxima vai chegar a 38 graus, com mínima de 20, prevista para a madrugada de sexta-feira.

No domingo (20), o tempo muda. A aproximação de uma frente fria deixará o tempo instável, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e previsão de pancadas de chuva moderada a partir da tarde. Os ventos apresentarão intensidade moderada a forte e as temperaturas estarão em declínio. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 10mm.

Segundo o Climatempo, o risco de temporais aumenta no primeiro dia de outono sobre o sul do Rio de Janeiro, a cidade de Resende e a região da Costa Verde fluminense no decorrer do dia. A Região Serrana do Rio, incluindo a cidade de Petrópolis, merece atenção novamente, pois os volumes devem ser expressivos entre a tarde de domingo e a próxima segunda-feira (21).

Veja, abaixo, as maiores temperaturas registradas no Rio neste verão:

40,0 graus — 27/01/2022, às 13h30 — Barra/Riocentro

39,7 graus — 02/03/2022 às 14h45 — Barra/Riocentro

39,2 graus — 18/01/2022 às 16h15 — Santa Cruz

Leia Também

38,9 graus — 03/03/2022 às 13h15 — Santa Cruz

38,6 graus — 26/01/2022 às 16h15 — Santa Cruz

38,6 graus — 16/03/2022 às 15h15 — Santa Cruz

E conheça as maiores sensações térmicas registradas neste verão:

50,8 graus — 18/01/2022 — Barra/Riocentro

49,7 graus — 17/01/2022 — Santa Cruz

48,0 graus — 27/01/2022 — Barra/Riocentro

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.