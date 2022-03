Reprodução Cocaína escondida em livros infantis

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, na tarde desse domingo, uma brasileira transportando cerca de sete quilos de cocaína no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. A droga estava escondida em livros infantis e no fundo falso de uma das bagagens despachada.

De acordo com a PF, a passageira, natural de Tambaú, no interior de São Paulo, pretendia embarcar para Nice, na França, em um voo com escala em Lisboa, em Portugal.

A droga foi encontrada por agentes da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) durante fiscalização de rotina. A presa foi encaminhada à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de detenção.