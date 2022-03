Divulgação O Marrocos é localizado em um local de acesso facilitado ao continente europeu

O naufrágio que ocorreu na costa de Tarfaya, no sul do Marrocos, deixa pelo menos 44 imigrantes (homens, mulheres e crianças) mortos, segundo a ONG espanhola "Caminando Fronteras". A informação da entidade é que 61 pessoas estavam a bordo do bote inflável, que ia em direção ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

Antes desse, vários outros naufrágios ocorreram na região, pelos mesmos motivos. O Marrocos fica situado no noroeste da África , e é um país com localização favorável aos africanos que tentam chegar à Europa .

Em 16 de janeiro, 43 migrantes, incluindo três bebês e 14 mulheres, também morreram na travessia. Em 2021, 4.404 imigrantes morreram ou desapareceram. Em 2021, mais de 40.000 imigrantes, a maioria do Marrocos, chegaram à Espanha por via marítima, tanto na península como nas Ilhas Canárias e no arquipélago das Baleares, segundo o Ministério do Interior espanhol.