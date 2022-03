Divulgação / Centro de Operações Rio Linha Vermelha fechada após tenativa de assalto com tiroteio

Um tiroteio entre criminosos e a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira, fez com que a Linha Vermelha fosse fechada nos dois sentidos após bandidos tentarem assaltar um ônibus na altura do Km 6, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio . A via, uma das principais da cidade, ficou fechada por cerca de 20 minutos nos dois sentidos. Em seguida foi reaberta. No entanto, cinco minutos depois, a pista em direção a Baixada Fluminense voltou a ser interditada. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos estão escondidos no mangue. O Centro de Operações Rio dá como alternativa para motoristas a Avenida Brasil.

Segundo a PM, uma equipe em uma viatura do Batalhões de Policiamento de Vias Especiais (BPVE) flagrou, por volta das 8h, ladrões assaltando um ônibus em movimento na altura da Maré.

Os criminosos perceberam a aproximação dos militares e desceram do coletivo atirando. Os PMs revidaram, e os bandidos fugiram para uma área alagada que fica ao lado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Até agora, não há informações sobre presos nem feridos.

Por precaução, todas as pistas foram fechadas às 8h11. Motoristas tentavam escapar do congestionamento voltando pela contramão. Por conta da interrupção, já há um longo congestionamento da via que já chega em Duque de Caxias.

