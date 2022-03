Reprodução Eduardo Fauzi, suspeito de ataque ao Porta dos Fundos

Eduardo Fauzi, acusado de promover um atentado contra a sede da produtora Porta dos Fundos, já chegou ao país e está preso no Rio de Janeiro. Ele havia sido preso pela Interpol, a polícia internacional, em Moscou, na Rússia, em setembro de 2020, e foi extraditado ontem (3) para o Brasil.Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap), Fauzi está detido no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte da cidade, aguardando sua audiência de custódia.

Em nota, os advogados de Fauzi informaram que aguardam decisão do Ministério Público do Rio (MPRJ) sobre eventual denúncia a ser formulada.De acordo com a defesa, com a conclusão do processo de extradição, a prisão cautelar perde todos os fundamentos. Segundo seus advogados, Fauzi tem desejo de colaborar e entregar seu passaporte à Justiça.

Ele é acusado de participar, em dezembro de 2019, de um ataque, com artefatos explosivos, à sede da produtora Porta dos Fundos, famosa por seus vídeos de comédia veiculados no Youtube.

