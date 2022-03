Aline Macedo Aline Macedo

Se a pauta da Câmara for cumprida integralmente , o Legislativo carioca vota, nesta quinta-feira (3), em primeira discussão, o projeto do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) que acaba com o "passaporte da vacina" na cidade do Rio. O Projeto de Decreto Legislativo 89/2021 é o último da programação da semana.

Na justificativa, o filho Zero Dois de Jair Bolsonaro compara a exigência do mostrar o passaporte para ter acesso a locais onde há mais risco de contágio pela Covid-19, como restaurantes, com a política da Alemanha nazista de segregação dos judeus, obrigados a usar uma estrela de Davi na roupa. O genocídio étnico da Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de cerca de 6 milhões de pessoas, levadas a campos de concentração e de extermínio.

