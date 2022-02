FreePik Palíndromo: entenda o que é a data que se lê da mesma forma de trás pra frente

Se você ligou a televisão pela manhã ou entrou na internet em algum momento do dia com certeza se deparou com a palavra palíndromo. Longe de ser um termo comum ao nosso dia a dia, ela utilizada para denominar o que se pode ler da esquerda para direita ou vice-versa sem alteração de sentido.

E por que estamos todos falando do mesmo assunto? Por que hoje é dia 22 de fevereiro de 2022. No formato brasileiro de datas, 22-02-2022. Ou seja: não importa o sentido que a data for lida, o resultado será o mesmo.

Temos hoje o último palíndromo dos anos 2020 - o próximo deve acontecer apenas em fevereiro de 2030 (03-02-2030). O último foi em fevereiro de 2020 (02-02-2020). Se levarmos em conta apenas combinações exatas, com os mesmos números, apenas nossos descendentes devem observar o fenômeno, já que ele acontecerá em 21 de dezembro de 2112 (21-12-2112).

Algumas palavras da língua portuguesa podem se encaixar na mesma regra, como osso, Ana, radar, arara, oco, ovo, matam, esse, socos, sopapos, além das frases, como "a grama é amarga" ou "a base do teto desaba".

Curioso, não?