Reprodução/Flickr 'Questão de coerência': Lira diz que deve fazer campanha por Bolsonaro

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta terça-feira que, por questão de coerência, deverá apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em evento promovido pelo banco BTG Pactual, ele foi perguntado se faria campanha para Bolsonaro e em que intensidade. Lira começou dizendo que é preciso separar as posições de deputado e presidente da Câmara, e afirmou que ele faz parte de um partido que tem como presidente licenciado Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro.

"Então, lógico que, por questão de coerência, eu não fujo, se eu tenho o presidente do meu partido ministro da Casa Civil, se meu partido é da base do governo, o deputado Arthur Lira, no estado, por coerência, deverá fazer campanha para o presidente Bolsonaro. Espero que o governo realinhe, espero que as coisas entrem no eixo, espero que a gente consiga ultrapassar algumas dificuldades, e que nessas situações todas, as opções políticas de cada parlamentar se restrinjam e se adstrinjam à eleição nos seus estados", afirmou Lira.

Leia também

Ele lembrou que, como presidente da Câmara, precisa conversar com vários setores, inclusive a oposição.

"Eu procuro dissociar essas duas posições [de deputado e presidente da Câmara] para que uma não atrapalhe a outra", afirmou Lira.