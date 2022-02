Reprodução/ Twitter Bombeiros RJ Chuvas em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro

No terceiro dia de buscas após o temporal que atingiu Petrópolis, na última terça-feira , parentes e amigos seguem atrás de informações sobre as vítimas. Na manhã desta sexta-feira (18), uma nova lista com a identificação de parte dos 122 mortos foi divulgada pela Polícia Civil. O registro de desaparecidos , segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), soma 116, número que deve mudar ao longo do dia .

Paralelo ao cadastro da força-tarefa da Polícia Civil, que conta com cerca de 200 agentes no município da Região Serrana, o Ministério Público do Rio tem uma lista de desaparecidos através do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID/MPRJ). Nessa relação, até o início da noite de ontem, quinta-feira (17), constam 57 nomes. Essa lista chegou a somar 78 registros, mas diminuiu após 20 vítimas serem localizadas com vida, sendo uma delas hospitalizada, e uma morte confirmada.

A cidade ainda soma, até o momento, 849 pessoas acolhidas nos 19 pontos de apoio do município.

Até as 9h, a Polícia Civil confirmou que o Instituto Médico Legal (IML) tinha recebido 117 corpos, dos quais 77 mulheres e 40 homens. Do total, 20 são menores. Foram identificados 57 corpos e 30 liberados.

Abaixo, as listas por nomes atualizadas até as 9h desta sexta-feira (18). Veja as mortes confirmadas pela Polícia Civil, após reconhecimento no IML de Petrópolis:

Glaucio Goebel Pablo Nunes Carvalho Quele Monique Ferreira de Souza Costa Débora Lichtenberger Moreira Heloise Lichtenberger Rodrigues Gustavo Lichtenberger Rodrigues Cecilia Lima Fiorese Dutra Yasmin Eliseu Alves Gustavo de Souza Coutinho João Carlos de Melo Montes Fabio Aniceto da Costa Roseli Gaudard Marques Alessandra Gomes Caetano Rafael Xavier de Castro Vania Lucia Goulart Couto Maria Clara Martins de Castro Luiz Paulo Gimenez de Araujo Bernardo de Mello Coutinho Ivan Condé Marques Patrícia Cristina Pinto Daylon Almeida Moraes Maristela de Souza Melo Evelyn Luiza Netto da Silva Helena Leite Carvalho Paulino Micael De Freitas da Silva Dias Maria Eduarda Carminate de Carvalho Zilmar Batista Ramos Gilberto Martins da Silva Daniela da Silva Viana Luana Sanches Rodrigues Sofia Santos Pimenta Thainara Dias do Nascimento Leandro de Carvalho Gomes Leonardo de Sousa Gonçalves Barbosa João da Silva Antonieta Bandiera Eckardt João Carlos Castro de Oliveira Marise Pereira de Medeiros Fabio Henrique do Amaral Tania Leite de Carvalho Thais Marinho de Oliveira Silveira Bernardo Pinto de Albuquerque Maria de Fatima dos Anjos Vicente Silva Leandro Antunes Ana Clara Schwartz da Fonseca Raquel de Lima Novaes Rocha Cristina Aparecida de Lima Jaqueline Nascimento Silva Gomes Maria Clara da Silva Herminia Pacheco Ferreira Elisama da Silva Vieira Marineusa dos Santos Silva Yuri Pereira Ramos Aline Santiago Rissi Sidinei Ferreira Dias Fabricia de Almeida Luis Felipe da Silva Maria Das Graças Tomaz Coelho Vaz Eliane Regina Rufino Tania Maria Ferreira Célia Regina da Silva Eva Afonso Silva

Veja a lista de desaparecidos divulgada pela Polícia Civil até a manhã desta sexta-feira (18):

Ailton Dias de Cerqueira Aline Santiago Rissi Amanda Blower Ana Paula Paixão Costa Antônio Manoel Ribeiro Coura Aparecida Desidério Arthur Moraes Ferreira Pires Andrea Martins Coelho Bernardete Cortesi Bernardo de Albuquerque Bernardo Maduro Braga Bernardo Pinto de Albuquerque Carlos Alexandre Vieira Célio Luiz da Cruz Loureiro Christiane Ferraz Blower Stock Cláudia Ferreira Cláudia Regina Barbosa Cláudio Ferreira Daniel Maraguapi Silva Daniela da Silva Viana Daniele Galdino da Silva Debora Maduro Bulla Diogo Arruda Gonçalves Eda Maria Ferreira de Abreu Elaina Gonçalves Elisabete Alves de Alcântara Stanzani Barbosa Emanuelly Mussel Macedo de Arruda Enzo Barreiros Stanzani Ercília Salomé da Conceição Estefane da Motta Pedro Estefani Maraguapi Silva Fabiana de Mello Coutinho Felipe Cupido Gabriel Vila Real da Rocha Geovana de Oliveira da Costa Geraldo de Paula Pereira Gisele Reis Bittencourt Glisa Gonçalves Graziele Mota Barreiros Stanzani Greice Rolando de Oliveira Heitor Carlos dos Santos Helena dos Santos Pimenta Helena Leite de Carvalho Paulino Helena Ruth Alvaro Thomas Helena Santos Pimenta Isabel Baldez Jaqueline Nascimento Silva Joaquim Gonçalves José Rubens da Silva Julia Luiz Ribeiro Juliana Santos Lavinia Alves de Oliveira Leandro Caio da Silva Furtado Leonardo Alves de Alcantara Stanzani Leonardo de Souza Gonçalves Barbosa Levi Augusto Ribeiro Lia Machado Silva Luana Sanches Lucas Rufino da Silva Lucia Silveira Luciane Nazarete Ferreira Luiz José Faria Ramos Marcelo Carvalho Machado Marcelo Costa Batista da Silva Marcio José Lesse Marco Aurélio Cezar Azevedo Marcos Magro Dias Lessa Maria Alves da Silva Maria Aparecida Olímpio Maria Aparecida Teodoro da Silva Maria das Graças Tomaz Coelho Vaz Maria das Graças Do Amaral Maria das Graças Paiva Dutra Maria de Fátima Dos Anjos Vicente Maria Eduarda Carminate de Carvalho Maria Helena Lourenço Juliano Marislei Gonçalves Maristela de Souza Melo Mauricio Valério Micael de Freitas da Silva Dias Mila Maraguapi Silva Milton Francisco Chagas Murilo Costa Batista da Silva Nadir Eller de Lima Fiorese Nataly Vitoria Rosa Felipe Nathalia Bessa Nilma das Graças Soares De Menezes Olga Sorgini Cortesi Otto Hell Stock Paola Moraes Patrícia Bento de Almeida Patricia Cristiana Pinto Paulo Alberto Guedes da Silva Paulo Cesar Batista da Silva Paulo Sergio Batista da Silva Pedro Henrique Braga Gomes da Silva Pedro Henrique Maduro Braga Raquel de Lima Novaes Rocha Renata da Rocha Romeu Renata Priscila Soares Sarah Walsh de Albuquerque Sidinei Ferreira Dias Sidinei Soares Cardoso de Andrade Simone Resk Moura Sofia Santos Pimenta Sonia Regina Batista da Costa Suelen Rosa Felipe Suzana de Souza Gonçalves Barbosa Talita Silva Tania Leite de Carvalho Thais Marinho Silverio Thiago Fontes dos Anjos Valeria Maduro Bulla Vera Lucia Alves de Alcântara Dias Vera Nascimento Silva Wallace Reis Bittencourt de Andrade

Veja a lista de desaparecidos divulgada pelo MPRJ até o início da noite de quinta-feira (17):