Reprodução/ Twitter Bombeiros RJ Chuvas em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro

Aos poucos os nomes das vítimas da tragédia de Petrópolis, na última terça-feira, vão sendo identificados e seus parentes começam a velar e sepultar os corpos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de cem pessoas perderam a vida em consequência do temporal que devastou a cidade da Região Serrana do Rio.

Até agora a Polícia Civil ainda não divulgou quem são as outras vítimas identificadas e que estão liberadas para ser enterradas. Veja abaixo a lista com mortos reconhecidos e que estão sendo sepultados no Cemitério municipal de Petrópolis:

- Evelyn Luiza Netto da Silva, 11 anos

- Quele Monique Ferreira de Souza Costa, 37 anos

- Glaucio Goebel, 56 anos

- Pablo Nunes Carvalho, 38 anos

- Fábio Aniceto da Costa, 44 anos

- Yasmin Eliseu Alves, 20 anos

- Zilmar Batista Ramos, 54 anos

- João Carlos de Melo Montes, 15 anos

- Maria Clara Martins de Castro Souza, 16 anos

- Heloise Listenberg Rodrigues, 2 anos

- Gustavo Listenberg Rodrigues, 5 anos

- Debora Listenberg Moreira, 22 anos

- Maria Helena Lourenço Juliano, 65 anos

- Eva Afonso da Silva, 79 anos

- Alessandra Gomes de Freitas

- Gustavo de Souza Coutinho, 47 anos

- Marco Aurélio da Costa Barcia

- Marineuza dos Santos Silva