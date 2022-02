Reprodução Tragédia em Petrópolis (RJ)

Chega a 104 o número de mortos após a tempestade de terça-feira (15) em Petrópolis (RJ) . O número foi atualizado pela Secretaria Estadual de Defesa Civil. Segundo a pasta, 8 vítimas são crianças. Ao menos 42 pessoas seguem desaparecidas, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), mas o Corpo de Bombeiros indica que o número pode ser maior.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi até a cidade e concedeu entrevista coletiva ao lado do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, e do secretário de Estado de Defesa Civil, Leandro Monteiro.

"Foi a pior chuva desde 1932. Realmente, foram 240 milímetros em coisa de duas horas. Foi uma chuva altamente extraordinária", disse Castro. Segundo o governador, a situação é uma junção de uma 'tragédia histórica' e 'déficit que realmente existe'.

Cerca de 500 bombeiros estão trabalhando na busca por desaparecidos. Além da corporação, moradores da região e equipes do Exército e Defesa Civil atuam no local.

Segundo a Defesa Civil, ainda há previsão de chuva moderada a qualquer momento na Região Serrana do Rio.