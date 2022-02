Reprodução Temporal causou inundações, arrastou carros e provocou queda de barreiras

O secretário da Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Leandro Monteiro, só no Morro da Oficial entre 30 e 50 casas foram atingidas.

Eles destacou que "há inúmeros desaparecidos". Monteiro não soube especificar a quantidade de pessoas que estão sumidas após o temporal que atingiu a Cidade Imperial na terça-fira e que deixou ao menos 35 mortos.

"São muitos desaparecidos, não existe esse número preciso. Estamos concentrando vários esforços para achar essas vítimas. A partir de agora, contamos com 400 militares. São vários pontos da cidade que chamaram os bombeiros."

De acordo com o Comandante, o foco principal de solicitação foi no Morro da Oficina. "Só conseguimos chegar lá a meia-noite e meia. Tem várias informações desencontradas. Uns moradores falam em 50 casas atingidas, outros, em 30. Estamos lá e, desde quando chegamos, resgatamos uma pessoa com vida que estava soterrada havia tres horas", declarou ele.

O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Estado (MPRJ), está concentrando as informações e solicitações das pessoas por desaparecidos nas suas redes. O Plid foi usado na tragédia da Serra, em 2011. Os dados das pessoas desaparecidas devem ser encaminhadas para:

E-mail: [email protected]

Telefone: (21) 2262-1049 ou (21) 2220-5810

Instagram: sinalid_oficial

Twitter: @OficialSinalid

Facebook: Sinalid - Ministério Público

Site: www.mprj.mp.br/todos-projetos/plid