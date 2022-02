Reprodução/redes sociais Alunos chegam a Pronto Socorro do Alto da Serra após desabamento de colégio

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que alunos do colégio EMAS, no Alto da Serra, chegam para ser atendidos no Pronto Socorro do bairro, após uma barreira atingir a escola na tarde desta terça-feira (15), segundo informações preliminares.





Ainda não há informações se algum aluno ficou ferido após o deslizamento.