Reprodução Chuva em Petrópolis

O senador do Rio Flavio Bolsonaro (PL) afirmou que, assim que voltar da viagem à Rússia, na sexta-feira, acompanhará o presidente Jair Bolsonaro para fazer um sobrevoo em Petrópolis para ''reforçar as iniciativas que o governo federal possa fazer diretamente, ou em conjunto, com as autoridades locais" para atenuar os estragos provocados pelas chuvas de ontem. Até então, a previsão era de que o Executivo voltasse para Brasília após a viagem. A declaração do senador foi dada em vídeo, enviado à Jovem Pan.

Ainda segundo o senador, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, já está enviando um caminhão agência à cidade para dar suporte às famílias para resolução de questões bancárias e "dos programas de habitação de interesse social que a Caixa possa dar uma atenção especial para quem está sendo impactado neste momento".

Hora de solidariedade e ajuda as famílias impactadas pelas chuvas em Petrópolis RJ,nosso sec de defesa civil está se deslocando p o local hoje,ontem fui contactado pelo PR @jairbolsonaro da Rússia,que determinou mobilização de todos para ajudar.Sexta ele estará conosco no local. — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) February 16, 2022













"O ministro (do Desenvolvimento Regional) Rogério Marinho já enviou seu secretário nacional de Defesa Civil para, em conjunto com as autoridades da mesma área do município de Petrópolis e do governo do estado possam trabalhar em harmonia para amenizar, pelo menos, os impactos dessa tragédia", disse Flavio.

Nas redes sociais, o senador também prestou sua solidariedade às vítimas da tragédia em Petrópolis:





"Minha solidariedade aos moradores de #Petrópolis. Que Deus proteja a todos e conforte o coração dos amigos e familiares das vítimas. Estou à disposição para ajudar no que for preciso!", escreveu em seu Twitter.