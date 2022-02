Reprodução / CNN Brasil Governador Cláudio Castro

O número de mortos em decorrências das chuvas na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro , subiu para 38, de acordo com a Defesa Civil. Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (16), o governador do estado, Cláudio Castro, disse que está havendo um "grande trabalho de solidariedade" para resgatar os moradores atingidos.

Segundo Castro, 16 pessoas foram retiradas com vida dos locais atingidos. Enquanto o governador falava com a imprensa, por volta das 8h15 de hoje, duas pessoas estavam sendo salvas.

As secretarias de Desenvolvimento Social do estado e do município atuam no acolhimento das vítimas, e os setores de perícia, de cartório, delegados da Região Serrana, apoio terrestre e apoio aéreo foram mobilizados para atender as ocorrências, de acordo com a Polícia Civil.

Uma estrutura também foi montada para ajudar na preservação dos corpos encontrados.

Conforme o governador, mais de 400 bombeiros estão atuando no local.

A estimativa é que 80 casas tenham sido afetadas no Morro da Oficina, no Alto da Serra. Outros casos também foram registrados em regiões como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Washington Luiz e Coronel Veiga.

Apesar dos estragos já feitos, a Defesa Civil alertou que ainda há previsão de chuvas fracas a moderadas a qualquer momento na cidade.