Montagem iG / Fotos: Reprodução Instagram Tubarão é visto por banhistas em Saquarema

Um tubarão foi visto por banhistas enquanto nadava próximo à arrebentação das praias de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. De acordo com relatos, o animal media mais de dois metros e pôde ser visto nas praias de Itaúna e da Vila. Imagens feitas em Itaúna mostram o animal nadando a poucos metros de turistas.

Nas redes sociais, pessoas que estavam em Itaúna dizem que o tubarão se aproximou da praia depois que pescadores relataram a presença de um cardume de peixes na região. Bombeiros da região isolaram a faixa de areia após a presença do animal.

Veja o vídeo:





Tubarões avistados em outros estados





Na semana passada, outro tubarão foi avistado por banhistas em Ubatuba, litoral de São Paulo. Dias antes, um vídeo havia registrado um exemplar da espécie anequim, ameaçada de extinção, na Praia Vermelha do Sul, perto dali. A época do ano, relacionada à reprodução dos tubarões, ajuda a explicar o aumento de registro dos animais, do Litoral Norte de São Paulo a estados tão distantes entre si como Santa Catarina ou Pernambuco.