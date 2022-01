Reprodução/Pittsburgh Public Safety EUA: Ponte desaba em Pittsburgh e dez pessoas ficam feridas

Uma ponte desabou em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira (28), deixando dez feridos. Três pessoas foram socorridas em hospitais, mas não correm risco de vida. Segundo o chefe dos bombeiros da cidade, Darryl Jones, as vítimas estavam dentro de veículos, trafegando pela via, no momento do colapso.

A ocorrência foi registrada horas antes de uma visita do presidente Joe Biden para divulgar liberação de recursos para infraestrutura. Em comunicado, a Casa Branca informou que o presidente "prosseguirá com a viagem planejada para hoje e manterá contato com as autoridades locais sobre a assistência adicional que poderá fornecer".

Logo após a queda da ponte, cujo chamado foi registrado antes de 7h (9h em Brasília), um forte cheiro de gás foi sentido no local, forçando a interrupção do fornecimento na região. Além de carros particulares, um ônibus da Autoridade Portuária se envolveu no acidente. O trio levado para unidades de saúde estava neste veículo.

O prefeito da cidade, Ed Gainey, foi até a ponte após o desabamento. No Twitter, agradeceu o trabalho de socorristas e "por não haver relatos de mortes ou ferimentos graves".





O plano de infraestutura de Biden deve fornecer US$ 1,63 bilhão ao estado da Pensilvânia para obras de recuperação em pontes. O programa fornecerá US$ 27 bilhões em financiamento para todo o país. Dados do governo federal apontam que a Pensilvânia tem 3.353 pontes em mau estado, o segundo maior número depois de Iowa.