Vitor Soares/Agência O Globo Flordelis ao ser presa, em agosto de 2021

O desembargador Marcus Basílio, da 2ª Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio, negou dois recursos da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza contra decisão que manteve a sentença determinando seu julgamento por ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A decisão é do último dia 15. Os advogados da pastora ainda podem recorrer da decisão.

Basílio negou também o seguimento dos recursos de Marzy Teixeira da Silva, filha afetiva de Flordelis, e Rayane dos Santos de Oliveira, neta da parlamentar. Ambas são defendidas pelos mesmos advogados da pastora.

O desembargador não admitiu os recursos especial e extraordinário das três rés, que seriam enviados respectivamente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Basílio entendeu que os recursos não eram cabíveis.

Em ambos, os advogados contestavam decisão da 2a Câmara Criminal do TJ do Rio, que decidiu manter a sentença da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinando que as três sejam submetidas a júri popular. Todas são acusadas de envolvimento na morte de Anderson do Carmo.