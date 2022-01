FreePick Confira quando ocorre o retorno das aulas em 2022

A volta às aulas está prevista para as próximas semanas e, em meio ao aumento de casos de Covid-19 devido ao avanço da variante Ômicron no país, estados e capitais se dividem entre o ensino presencial ou remoto e a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação dos alunos.

Em decorrência da pandemia, alguns lugares ainda estão completando o ano letivo de 2021 no início de 2022, precisando ter a volta às aulas adiadas, como é o caso do Acre e de Natal, capital do Rio Grande do Norte.



Apesar do início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos , a maior parte dos estados ainda não vai exigir que os estudantes já tenham recebido o imunizante contra o coronavírus.

Confira, a seguir, quando começam as aulas em cada estado:

Acre

Rede estadual - o ano letivo de 2021 termina somente em 3 de fevereiro, com o mês de março de férias e o de 2022 com previsão para começar em abril.

Rede municipal de Rio Branco - início das aulas previsto para 7 de março.

Alagoas

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de Maceió - início das aulas previsto para 14 de fevereiro.

Amapá

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de março.

Rede municipal de Macapá - início das aulas previsto para 7 de março.

Amazonas

Rede estadual - início das aulas previsto para 14 de fevereiro.

Rede municipal de Manaus - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Bahia

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de Salvador - início das aulas previsto para 3 de fevereiro.

Ceará

Rede estadual - início das aulas previsto para 31 de janeiro.

Rede municipal de Fortaleza - início das aulas previsto para 1º de fevereiro.

Distrito Federal



Rede do Governo do Distrito Federal - início das aulas previsto para 14 de fevereiro.

Espírito Santo

Rede estadual - início das aulas previsto para 3 de fevereiro.

Rede municipal de Vitória - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Goiás

Rede estadual - início das aulas previsto para 19 de janeiro.

Rede municipal de Goiânia - início das aulas previsto para 19 de janeiro.

Maranhão

Rede estadual - início das aulas previsto para 14 de fevereiro.

Rede municipal de São Luís - início das aulas previsto para 1º de fevereiro.

Mato Grosso



Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro

Rede municipal de Cuiabá - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Mato Grosso do Sul

Rede estadual - início das aulas previsto para 3 de março.

Rede municipal de Campo Grande - início das aulas previsto para 14 de fevereiro.

Minas Gerais

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de Belo Horizonte - início das aulas previsto para 3 de fevereiro.

Pará

Rede estadual - início das aulas previsto para 8 de março.

Rede municipal de Belém - início das aulas previsto para 24 de janeiro.

Paraíba

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de João Pessoa - início das aulas previsto para 9 de fevereiro.

Paraná

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de Curitiba - início das aulas previsto para 14 de fevereiro.

Pernambuco

Rede estadual - início das aulas previsto para 3 de fevereiro.

Rede municipal de Recife - início das aulas previsto para 4 de fevereiro.





Piauí

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de Teresina - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rio de Janeiro

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal do Rio de Janeiro - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rio Grande do Norte

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de Natal - a capital ainda está com o ano letivo de 2021 em andamento, mas o de 2022 está previsto para começar em 9 de março — data sujeita a alterações.

Rio Grande do Sul



Rede estadual - início das aulas previsto para 21 de fevereiro.

Rede municipal de Porto Alegre - início das aulas da educação infantil previsto para 9 de fevereiro e do ensino fundamental para 21 de fevereiro.

Rondônia

Rede estadual - em processo de matrícula, início das aulas ainda não foi divulgado.

Rede municipal de Porto Velho - início das aulas previsto para 9 de fevereiro.

Roraima

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de Boa Vista - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Santa Catarina

Rede estadual - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Rede municipal de Florianópolis - início das aulas previsto para 9 de fevereiro.

São Paulo

Rede estadual - início das aulas previsto para 2 de fevereiro.

Rede municipal de São Paulo - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Sergipe

Rede estadual - início das aulas previsto para 21 de fevereiro.

Rede municipal de Aracaju - início das aulas previsto para 7 de fevereiro.

Tocantins

Rede estadual - início das aulas previsto para 14 de fevereiro.

Rede municipal de Palmas - início das aulas previsto para 31 de janeiro.