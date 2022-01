Divulgação Parque do Mendanha

Um jovem de 27 anos morreu após cair em uma cachoeira em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na tarde de sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por testemunhas da queda na Cachoeira do Mendanha às 16h40, Matheus F. Duarte já foi encontrado morto.

O Quartel de Campo Grande atuou na ocorrência com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento. A operação foi demorada, já que com o céu escurecendo, o uso de aeronave no salvamento teve que ser interrompido e a ação prosseguiu com os agentes a pé.