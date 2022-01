Reprodução Weintraub diz que tenta falar com Bolsonaro "há mais de um ano"

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou nas suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (21) que tenta contato - sem sucesso - com o presidente Jair Bolsonaro (PL).



Estou tentando falar com o Presidente mais de um ano... — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 21, 2022





Na publicação, Weitraub diz que tenta "falar há mais de um ano com ele [Bolsonaro]...", em resposta a uma seguidora que pedia para o político não cair "na tentação de lavar roupa suja em rede social". "Liga pro PR [Presidente] e resolve isso", pediu a apoiadora.

Indicado por Bolsonaro para assumir o cargo de diretor no Banco Mundial - com salário superior a R$ 100 mil mensais -, a situação entre Weintraub e o mandatário não encontra-se boa.

Recentemente, em uma entrevista para o podcast "Inteligência LTDA.", o ex-ministro afirmou que o presidente repassou uma informação a seus ministros, em novembro de 2018, que havia a possibilidade de uma ação da Polícia Federal contra seu filho, Flávio Bolsonaro.

"Eu vou contar então uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei em público. Eu tava no governo de transição, estamos falando em novembro, e eu fui chamado em uma sala com pouca gente. Ministros, pessoas assim (...). Aí juntou assim numa mesa comprida e (Bolsonaro) falou: "Seguinte, eu chamei pelo seguinte, tá para aparecer uma acusação, tá pegando esse cara aqui", apontou para o Flávio, 'e o governo não tem nada a ver com ele. Se ele cometeu alguma coisa errada, ele é que vai pagar por isso", afirmou Weintraub.





Mesmo com os desentendimentos, Abraham publicou uma mensagem em respeito a morte de Olida Bolsonaro, mãe do presidente da República - que faleceu na manhã desta sexta-feira. Na publicação, Weintraub diz: "Meus sentimentos ao Presidente Jair Bolsonaro. Sua mãe está com Deus".