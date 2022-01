Reprodução Prefeito e vereador de cidade mineira marcam luta de boxe

O prefeito de Santa Luzia, em Minas Gerais, Christiano Xavier (PSD), e o presidente da Câmara Municipal da cidade, Wander Carvalho Jr (PSD), marcaram uma luta de boxe entre eles para inaugurar o novo Centro Municipal de Lutas, no próximo dia 26 deste mês.

Nas redes sociais, os aliados de partido agora fazem provocações para animar o público. "Treinamento para moer no desafio. Vai ser pombo sem asa para todo lado", escreveu o prefeito em uma postagem.

No vídeo em que aceita o desafio, o vereador dispara: "Respeito nossa amizade, mas vou encher sua cara de porrada."

Luta no Amazonas

Em dezembro do ano passado, outra luta entre políticos repercutiu nas redes sociais e agitou o público. O prefeito da cidade de Borba, no interior do Amazonas, enfrentou um ex-vereador, que era um desafeto político. A luta entre o prefeito Simão Peixoto e Erineu Alves da Silva gerou polêmica. Após três rounds, o prefeito foi considerado o vencedor por decisão dividida.

O Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito para apurar eventuais atos de improbidade administrativa e de infração político-administrativa. De acordo com o MP, será verificado se o evento foi bancado com dinheiro público.