Reprodução/Redes Sociais Naúfragos agarram-se a casco de barco em Laguna (SC)

Uma gravação que circula nas redes sociais mostra os momentos anteriores ao resgate dos tripulantes da embarcação que naufragou em Laguna, no litoral de Santa Catarina, na última sexta-feira. A veracidade do vídeo foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira.

De acordo com os bombeiros responsáveis pelo resgate, o registro foi feito minutos antes da ação que salvou a vida de quatro tripulantes. Duas pessoas morreram no episódio. Os bombeiros buscam ainda localizar um desaparecido, um jovem de 25 anos. As operações de resgate chegaram nesta quarta-feira ao seu sexto dia.

O naufrágio ocorreu por volta das 15h nos molhes da Barra. Como mostra o vídeo, a embarcação foi localizada com três pessoas agarradas a ela. Outros dois tripulantes chegaram a serem resgatados com quadro de parada cardiorrespiratória. Eles receberam o atendimento médico, mas não resistiram. Uma quarta pessoa foi resgatada pelos bombeiros com vida.

O vereador Ricardo de Moraes Barbosa (PSDB-SC), de 46 anos, da cidade Caçador, no interior do estado, é uma das vítimas do naufrágio. A Câmara de Vereadores do município lamentou a morte do parlamentar em nota divulgada nas suas redes sociais:

"Ricardo passava férias com familiares e amigos no sul do Estado e fazia um passeio de lancha, quando, infelizmente, a embarcação virou e acabou vitimando tanto vereador Ricardo quanto amigo Deyvid Fernandes", diz o texto.