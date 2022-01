Reprodução: Agência Brasil Chuva em São Paulo

Nesta quarta-feira (19), a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos e deslizamentos após fortes chuvas que atingem a capital paulista nesta tarde.

Todas as regiões da cidade, além das marginais Pinheiros e Tietê estão nessa condição desde as 14h50 do horário de Brasília, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

"As chuvas são lentas e fortes, com potencial para alagamentos, raios, rajadas e transbordamentos, bem como deslizamentos. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em toda cidade", informou o órgão.

Segundo o CGE, a recomendação é que a população evite transitar em ruas alagadas, não enfrente correntezas, permaneça em locais seguros e se mantenha longe da rede elétrica.