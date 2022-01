Reprodução/redes sociais Leticia Silva Budal

A jovem, Leticia Silva Budal, de 19 anos, morreu após cair da Cachoeira Rio da Prata, durante uma trilha, em Joinville, Santa Catarina. A universitária estava acompanhada da família quando escorregou da borda da cachoeira, caindo na água.

A queda de aproximadamente 50 metros de altura, ocorreu no sábado (15/01) e o corpo foi resgatado no domingo (16/01) após uma operação que levou cerca de 10 horas.

De acordo com informações do Grupo de Resgate em Montanha (GRM), Leticia caiu dentro de uma cachoeira enquanto fazia o passeio em um acampamento recreativo na Estrada Rio da Prata, no distrito de Pirabeiraba.

Nas redes sociais, o GRM também detalhou como foi feito o resgate, que iniciou por volta das 8h.

Leia Também

Leia Também

Leia Também

"A extração da vítima foi de alto risco e exigiu emprego de técnicas verticais, pois a vítima estava sobre uma pedra abaixo da queda d'água. Após remoção, foi colocada em uma maca especial (maca envelope) e iniciado sua extração para onde seria possível sair por trilha, logo após inciado deslocamento para a base da operação. Por fim o corpo foi entregue ao IGP - Instituto Geral de Perícias", relata um trecho da publicação.

Leticia estudava Engenharia de Produção e Sistemas e estava no segundo período do curso. A Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc) publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte da jovem nesta segunda (17/01).

Ela será velada nesta segunda-feira (17/01), na Capela da Prever, no bairro Aventureiro. O sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Jardim das Flores.