Reprodução: Redes Sociais Após uma falha, Visitates ficaram presos em um brinquedo dentro de um parque de diversões, em Manaus

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra visitantes sendo resgatados por uma equipe do Corpo dos Bombeiros após um brinquedo, conhecido como “Colossus 360”, travar no Mirage Park, localizado na avenida Mário Ypiranga, em Manaus (AM). O parque informou que a atração teve uma parada causada por um dos sensores do equipamento.

e esse pessoal que ficou preso no brinquedo em Manaus 😳😳😳 meu maior medo kkkkkrying pic.twitter.com/YDRbtiE0TR — dé 🦦 (@qualfoidede) January 17, 2022

Segundo os bombeiros, as equipes foram acionadas às 19h53 deste domingo para retirar cerca de 15 pessoas da atração. Ainda de acordo com a corporação, um dos visitantes desmaiou e foi encaminhado para o Hospital 28 de Agosto.

Em nota, o parque informou que o brinquedo teve uma parada de segurança causada por um dos sensores do equipamento. "Os motivos da parada já estão sendo analisados pela equipe de manutenção do parque.", diz o comunicado.

O Mirage Park esclareceu que todos os procedimentos de segurança foram seguidos, e que o brinquedo "Colossus", assim como todos os demais brinquedos, está com sua manutenção em dia. A atração ficará fechada até que seja concluída a análise técnica sobre o ocorrido.

Trava de montanha-russa se solta na mão de visitante

Em dezembro um brinquedo do Hopi Hari, em São Paulo, também apresentou problemas: a trava de segurança da montanha-russa "Montezum" soltou na mão de um visitante durante a subida do brinquedo. Um vídeo que viralizou nas redes sociais registrou o momento em que o homem segura a peça enquanto o carrinho já estava parado.

Ele e os demais presentes fizeram um sinal de ‘X’ com os braços acima da cabeça pedindo pela interrupção da atração — protocolo utilizado quando por alguma razão, um visitante solicita a parada do brinquedo — que estava no início do seu percurso quando o problema foi identificado, segundo informou o parque.