Subiu de 19 para 24 nesta quarta-feira (12/01) o número de mortes provocadas pelas chuvas em Minas Gerais.

Segundo a Defesa Civil do estado, as novas mortes foram registradas em Ouro Preto, Perdigão, Santana do Riacho e Contagem. No total, 341 dos 853 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência.

Ao menos 3.992 pessoas estão desabrigadas, e 24.610, desalojadas.

As vítimas desabrigadas vão para habitações temporárias públicas. Já as pessoas desalojadas estão em casas de parentes ou amigos.

Os municípios com mortes causada pelas chuvas:

Uberaba – 1 morte ; Coronel Fabriciano – 1 morte ; Nova Serrana – 1 morte ; Engenheiro Caldas – 1 morte ; Pescador – 1 morte ; Montes Claros – 1 morte ; Betim – 1 morte ; Belo Horizonte – 1 morte ; Dores de Guanhães – 2 mortes ; São Gonçalo do Rio Abaixo – 1 morte ; Ervália – 1 morte ; Caratinga – 2 mortes ; Brumadinho – 5 mortes ; Ouro Preto – 1 morte ; Perdigão – 2 mortes ; Santana do Riacho – 1 morte ; Contagem – 1 morte.



As informações são do jornal Metrópoles.