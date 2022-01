Reprodução / BandNews Van carregava 17 pessoas e caiu de viaduto no RJ

Na manhã desta segunda-feira (10), o acidente com uma van deixou um morto e 13 feridos após o veículo cair de um viaduto da Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . A van fazia transporte alternativo e caiu próxima ao acesso à Rodovia Washington Luis, que liga o Rio à Minas Gerais.

A van carregava 17 passageiros e, de acordo com uma testemunha, o motorista, identificado como Manoel José de Melo Neto, estava em alta velocidade quando bateu em uma mureta. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Entre os feridos, quatro foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes. Três ambulâncias foram mobilizadas até o local e levaram as vítimas aos hospitais da Posse, em Nova Iguaçu, Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e Getúlio Vargas, na Penha. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Um trecho da via foi interditado para que a corporação pudesse fazer o resgate dos envolvidos no acidente.



Como mostram as imagens, o veículo ficou completamente danificado, com as quatro rodas viradas para cima. Veja: