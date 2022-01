Reprodução/Entertainment Weekly Paes proibiu circulação do livro de Hitler

Nesta sexta-feira (7), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), sancionou uma lei que proíbe a venda, publicação, distribuição e circulação do livro "Mein Kampf" ("Minha Luta", na tradução do alemão), escrito por Adolf Hitler . Além do compartilhamento do conteúdo integral da obra, o documento também veta a distribuição do conteúdo parcial.

O projeto de lei é dos vereadores Teresa Bergher (Cidadania) e Prof. Célio Lupparelli (DEM). O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no mês passado.

O livro foi escrito por Hitler enquanto ele estava na prisão, entre os anos de 1924 e 1925, quando era chefe do partido nazista alemão. A obra reúne as ideias e pensamentos antissemitas, anticomunistas, antimarxistas, racialistas e nacionalistas de extrema-direita, adotadas pelo Partido Nazista na época.

A decisão de Paes foi publicada no Diário Oficial da cidade e, segundo o texto, as pessoas que não seguirem a regra deverão pagar uma multa e os estabelecimentos que comercializarem o livro poderão ter o alvará do local cassado, em caso de reincidência.