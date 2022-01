Reprodução/redes sociais A ponte sobre o rio Piracicaba teve uma haste rompida. Segundo a Defesa Civil, não há feridos

A ponte Pênsil, que fica sobre o rio Piracicaba na cidade de Nova Era, na região central de Minas Gerais , se rompeu parcialmente no último domingo, 9. Com as fortes chuvas que atingem o estado, o rio ultrapassou o limite máximo do nível de água, que pode continuar subindo nos últimos dias. A ponte faz a travessia apenas de pedestres. A Defesa Civil da cidade afirma que não houve feridos.

Com o aumento do nível do rio, uma das hastes da ponte se rompeu. O limite máximo é de 4,70m, mas o rio já atingiu 7,80m e, segundo a prefeitura de Nova Era, a previsão é de que esse nível continue subindo.

Segundo informações da prefeitura ao g1, há pelo menos 20 pessoas isoladas na região ribeirinha de Nova Vila, um dos bairros da cidade. Escolas públicas de Nova Era estão sendo utilizadas como abrigo por cerca de 200 pessoas que precisaram deixar suas casas por conta dos riscos de desabamento e alagamento.

Ainda segundo o município, na tarde da última sexta-feira, 7, um alerta foi feito aos moradores sobre o risco do rio Piracicaba transbordar. No momento, a prefeitura necessita de voluntários para resgatar a população ribeirinha isolada.

Moradores que possuem barcos, jet skis ou botes e queiram se voluntariar para resgatar quem ficou isolado devem enviar uma mensagem ao WhatsApp da Defesa Civil da cidade, no número (31) 3861-4221.