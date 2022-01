Reprodução/Twitter O corpo que seria velado naquela manhã foi recolhido por outro agente da funerária

Após um acidente de trânsito, um caixão foi arremessado na cidade de São José do Rio Preto (SP) no domingo (9/1). Câmeras de segurança filmaram o momento em que um carro atravessa a rua desconsiderando a sinalização de "pare" no cruzamento, atingindo o carro funerário em seguida.

Caixão é arremessado após batida de carros



O impacto da batida foi tão forte que o veículo que carregava o caixão só parou após bater em uma árvore em cima da calçada. O caixão abriu e a tampa quebrou. O corpo que seria velado naquela manhã foi recolhido por outro agente da funerária.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais ao longo de toda a manhã desta segunda-feira (10/1). De acordo com o portal G1, a motorista do carro de passeio foi levada à UPA com ferimentos leves, enquanto o condutor do rabecão dispensou o atendimento médico.

As informações são do Correio Braziliense .