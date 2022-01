Montagem iG / Fotos: reprodução Twitter Rocha desaba em Capitólio (MG)

Pouco antes da rocha desabar em Capitólio (MG) e atingir quatro embarcações que estavam próximas nesse sábado (8) , turistas que estavam em lanchas mais afastadas tentaram alertar as vítimas sobre o perigo da pedra, que estava prestes a se soltar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas morreram e outras três estão desaparecidas após o acidente. Todas elas estavam na lancha que foi diretamente atingida pela rocha que se soltou de um paredão do cânion no Lago de Furnas, como mostram os vídeos compartilhados nas redes sociais.

MEU DEUS DO CÉU!



Pedras se soltaram de cânion e atinge três lanchas em Capitólio! pic.twitter.com/WukEFSKFDk — Douglas ⚖️✈️ (@uaiteve) January 8, 2022





Segundo a corporação, a embarcação que recebeu o impacto direto da pedra foi a Lancha Jesus, que estava com sete pessoas no momento do acidente. Os corpos de todas foram localizados e identificados, mas o nome das vítimas não foi divulgado.

Leia Também

Já a Lancha EDL sofreu impacto indireto do desabamento da rocha em decorrência do deslocamento de água e das pedras no local. As 14 pessoas que estavam na embarcação foram socorridas com vida.

A lancha vermelha (sem nome) também sofreu com impacto indireto e as 10 pessoas que realizavam o trajeto nela foram socorridas. O mesmo ocorreu na Lancha Nave Mãe, que carregava oito tripulantes.

Confira, abaixo, o número de socorridos leves atendidos, conforme os bombeiros:



Santa casa de Capitólio: 23 liberados

Santa Casa de Piumhi: 2 com fraturas

Santa Casa de São José da Barra: 4 liberadas

Santa Casa de Passos: 2 vítimas estáveis

Após o acidente, o local foi fechado e isolado. A Marinha do Brasil vai instaurar um inquérito para "apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido".