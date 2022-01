reprodução / Twitter Corpo de Bombeiros volta atrás sobre rompimento de barragem

Após a suspeita do rompimento da barragem da Mina de Pau Branco, no município de Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) , o Corpo de Bombeiros informou que foi apenas uma estrutura de contenção da água acumulada pelas chuvas dos últimos dias que transbordou.

Primeiramente, a corporação havia comunicado à imprensa o rompimento da barragem, no entanto, após investigações, divulgou minutos depois que um dique transbordou por conta das fortes chuvas que atingiram a região .

Devido ao fluxo de lama e água, um trecho da rodovia BR-040 precisou ser interditado. Imagens do local foram compartilhadas por moradores nas redes sociais .

"Em decorrência da quantidade de água, houve um transbordamento, e essa água acabou atingindo a região da BR-040, que permanece fechada nessas imediações [...] Não há nenhuma vítima fatal ou comunidade que esteja em risco neste momento que demande qualquer tipo de ação de evacuação", afirmou o tenente Pedro Aihara, porta-voz da corporação.

Segundo os bombeiros, até o momento, uma pessoa ficou ferida com o incidente.

O iG tentou contato com a Vallourec, empresa responsável pela estrutura, mas ainda não obteve retorno.

Chuvas em Minas Gerais

Com a temporada de chuvas que acompanha o Brasil durante o verão, algumas regiões do país sofrem com as consequências dos aguaceiros. Em dezembro de 2021, além do sul da Bahia, o norte de Minas Gerais também foi atingido pela alta precipitação, deixando milhares de pessoas desabrigadas .

