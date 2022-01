Roberto Parizotti/FotosPublicas Defesa Civil emite alerta para chuvas fortes

Nesta terça-feira (4), a Defesa Civil de São Paulo emitiu um novo alerta para chuvas fortes, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O aviso, que inclui a possibilidade da queda de raios e fortes ventos, vai até o próximo sábado (8) e abrange o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o litoral norte do estado.

O volume de chuvas acumulado pode ficar entre 80 mm e 150 mm do litoral sul e nos trechos da Serra do Mar, acumulando 100 mm a 100 mm na Baixada Santista e no litoral norte paulista.

Uma Zona de Convergência se forma no Brasil e traz chuvas para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, de acordo com o Climatempo.