Reprodução: iG Minas Gerais Criança denuncia estupro de vizinho no DF: "Fez cosquinhas lá"

Uma criança de 06 anos de idade denunciou um suposto estupro que teria sofrido no último domingo (02), na cidade de Ceilândia Norte. O vizinho, tido como autor dos abusos, foi confrontado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), não reagiu aos questionamentos e preferiu permanecer calado durante o interrogatório.

Após ser questionada longe do agressor, a menina disse que o rapaz "fez cosquinha em sua cocota" e apontou para sua parte íntima.

Segundo versão da família, a tia da criança viu o rapaz junto com a menina. A vítima estava deitada no sofá, com a cabeça sob o estofado e as pernas voltadas para o vizinho. Sua mão estava próxima às partes íntimas da criança e, assim que a mulher aparece, o vizinho se asssustou e saiu de perto da garota.





O rapaz foi confrontado pela família sobre o ocorrido e começou a gaguejar. Após negar o crime e chorar em seguida, o homem foi preso em flagrante.